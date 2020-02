Evade dai domiciliari e minaccia la ex convivente di morte

Un uomo di 49 anni noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. In pieno centro storico, l’uomo è stato rintracciato dalla polizia mentre si trovava sotto l’abitazione dell’ex convivente che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti delle “Volanti”, in seguito ad una segnalazione, lo hanno sorpreso, alle 2.50 di notte, mentre minacciava di morte la donna.

è stato subito bloccato dalla polizia ed arrestato per aver violato la misura degli arresti domiciliari.