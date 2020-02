Nuova lapide commemorativa per Chiara La Mendola

E’ stata ri-posizionata in via Cavaleri Magazzeni, nel quartiere di San Leone, una nuova lapide che commemora la giovane Chiara La Mendola, agrigentina deceduta nel dicembre 2013 in seguito ad un tragico incidente stradale. Ad occuparsi della nuova lapide il fratello Ignazio dopo che, alla fine dello scorso anno, la struttura era stata danneggiata e rimossa – forse – in seguito alla collisione di un’auto. Intanto negli scorsi giorni è partito il processo d’Appello proprio nell’ambito della morte della giovane: in primo grado il Tribunale di Agrigento condannò il dirigente del comune di Agrigento e il responsabile del servizio viabilità per omicidio colposo.

loading..