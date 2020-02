Raddoppio ferroviario Palermo Catania, pronti i progetti per i tratti Catenanuova- Enna

“Conseguiamo, oggi, un importante passo in avanti nell’ambito dell’iter di realizzazione del raddoppio ferroviario fra Palermo e Catania. È stato, infatti, formalmente trasmesso da Rete ferroviaria italiana al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per l’approvazione, il progetto del secondo e del terzo lotto di questa grande opera, ovvero le tratte Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna. Quando ci siamo insediati non avevamo trovato nulla, oggi possiamo, invece, dire che stiamo accelerando su lavori dal valore complessivo di oltre 800 milioni di euro”.

Lo rende noto il presidente della Regione Nello Musumeci, a proposito dei lavori di modernizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania.

“Così come avevamo promesso – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – grazie all’accelerazione impressa all’opera dal governo Musumeci in costante raccordo con Rfi, abbiamo inviato a Roma due progetti di straordinaria valenza per la Sicilia. Soltanto il raddoppio Bicocca-Catenanuova, già in costruzione, potrà abbassare i tempi di percorrenza della Palermo-Catania di oltre 10 minuti. La nostra attenzione – conclude Falcone – è adesso già rivolta ai lotti fra Fiumetorto e Montemaggiore, progetti che invieremo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici fra febbraio e marzo”.