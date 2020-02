Ubriaco contromano alla Rotonda degli Scrittori: fermato e denunciato

Ha imboccato come se nulla fosse contromano la strada nei pressi della Rotonda degli Scrittori, quella per intenderci dove è stato di recente posizionato l’autovelox, e ha percorso qualche metro creando il panico. Fortunatamente – da quelle parti – era in corso un servizio di controllo della Polizia Stradale di Agrigento. Non appena i poliziotti hanno notato che qualcosa non andasse si sono subito precipitati con l’intenzione di bloccare l’automobilista.

Addirittura uno dei due agenti lo ha rincorso pure a piedi per frenare la corsa. E cosi, per fortuna, è stato. Alla guida un trentenne di Agrigento che, dopo ulteriori controlli, è risultato positivo all’alcol test con un tasso quasi tre volte superiore al consentito. Per questo motivo è stato anche denunciato e la patente di guida gli è stata ritirata.