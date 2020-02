Ars, ddl su riforma degli Iacp. Cisal: “Proposta irricevibile”

“Il disegno di legge depositato all’Ars sulla riforma degli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari, è semplicemente irricevibile: una proposta che snatura il ruolo sociale degli enti, trasformandoli in una sorta di società immobiliare che usa i soldi dei cittadini per ricavare profitti ma senza alcuna attenzione per le fasce sociali più deboli”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal.



“A preoccuparci è anche la situazione dei dipendenti, il cui contratto passerebbe da pubblico a privato – continuano i sindacalisti – Gli Iacp vanno riformati e ammodernati, le spese razionalizzate e bisogna aumentare l’efficienza ma solo per rendere servizi migliori e avendo sempre ben presente lo scopo sociale. La Regione, dopo anni di indifferenza, non può entrare a gamba tesa sfasciando quello che resta degli Istituti che comunque si auto-finanziano. Chiediamo un confronto con le parti sociali per una riforma veramente condivisa che affronti il problema abitativo dei siciliani”.

