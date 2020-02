Campobello di Licata, TheAg: al via le serate ludiche per 150 giovani

Saranno circa 150 i protagonisti delle serate ludiche che si apriranno giovedì 13 febbraio, a Campobello di Licata, grazie al progetto “THEAG” (THEater – Agrigento), approvato sul “Fondo regionale per le Politiche Giovanili”.

In programma dieci appuntamenti rivolti ai giovani dai 14 ai 35 anni del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere nuove forme e occasioni di aggregazione, volte ad affrontare il problema atavico dell’individualismo tramite una serie organizzata di attività sia culturali che formative a favore dei giovani e della comunità della Sicilia Centro Meridionale.

A coordinare i lavori sarà l’architetto Giovanni Vultaggio, project manager di “TheAg”, mentre gestiranno le attività Noemi Amato e Donato Terrana. La segreteria di coordinamento, invece, è curata da Lorena Maria Rosaria Iannello.

Le serate ludiche saranno ospitate al caffè letterario First Lady, che si trova in via Edison.

Partecipare è semplicismo. Non sono, infatti, previste iscrizioni. Chi è interessato può presentarsi al caffè letterario e farlo presente allo staff.

Prima di entrare nel pieno della serata, ai giovani sarà somministrato un questionario per testare le loro risorse e competenze sul territorio. Infine, il momento si concluderà con un test di valutazione finale.