Canicattì, incidente mortale di Rosalinda Migliore: aperta indagine dalla Procura

Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Emiliana Busto titolare dell’indagine, al fine di accertare le cause che hanno determinato il prematuro decesso della giovane Migliore Rosalinda di anni 35, prima di restituire la salma ai familiari per i funerali ha disposto l’espletamento dell’autopsia sul corpo della giovane, nominando il Dott. Ragazzi di Catania, il quale avrà il compito di stabilire le cause del decesso. La giovane sabato scorso verso le ore 22:00 si trovava alla guida della propria autovettura per fare rientro presso la propria abitazione, quando a seguito di un malore perderà il controllo del mezzo che si andava a schiantare contro un muro, prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e dagli agenti del Commissariato di Canicattì, la stessa vigile e cosciente, veniva trasporta all’ospedale di Canicattì per gli accertamenti del caso ma dopo circa due inspiegabilmente perdeva la vita. I familiari della giovane disperati per la prematura morte della prossima congiunta al fine di comprendere se sono state commesse delle omissione da parte dei medici in servizio la sera del tragico evento hanno deciso di conferire incarico al proprio legale di fiducia avvocato Gero Li Calzi il quale parteciperà alle operazioni peritali che si svolgeranno giovedì 13 febbraio alle ore 14:00 presso la camera mortuaria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

