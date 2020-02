Canicattì, comitato 2021: IMU per i terreni agricoli , non è dovuta lo afferma il consiglio comunale

Questo Comitato Civico 2021 riceve , ancora, continue sollecitazioni per avere maggiori chiarimenti sull’IMU dei fabbricati rurali e sui terreni agricoli relativa all’anno 2014, abbiamo fatto nostro il ragionamento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. Alberto Tedesco sulla non esigibilità, abbiamo sollecitato la sospensione di tutte le cartelle.

Abbiamo sostenuto che vi era una richiesta di denaro ingiusta, tutte le richiesta sono state disattese.

Di seguito dimostriamo senza alcun dubbio che oltre ad una richiesta ingiusta di denaro si sta operando un abuso , tale abuso è certificato dalla deliberazione n° 53 del 28 agosto 2014 , nel tratto in cui delibera che l’IMU per dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli non è dovuta .

Egregio Assessore Messina , questi sono atti pubblici che ne lei e ne il Dirigente di riferimento avete avuto la pazienza di leggere.

LEI VUOL FAR PAGARE AI CITTADINI CIO’ CHE NON E’ DOVUTO.

Questo Comitato Civico 2021 ribadisce la richiesta di sospensione delle cartelle , si preavverte che se non verranno sospese lo stesso, come promesso, informerà l’autorità giudiziaria.

Canicattì 11/02/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina