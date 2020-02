Da Ravanusa parte la proposta nazionale del tiro con arco medievale per i disabili

Carlos Alberto Owen, del Consiglio Direttivo e della responsabile della Segreteria Nazionale Anna Maria Frezzi, il Maestro d’Arco Andrea Tricoli, nonché Direttore del Centro ACAMS di Ravanusa, da tempo impegnato nell’integrazione dei ragazzi disabili della propria comunità, prendendo la parola ha dichiarato – La disabilità non è un limite-, proponendo ai presenti di aprire in tutta Italia i battenti della Lega Arcieri Medievali anche alle persone con disabilità motoria e psicofisica non grave a tal punto da permettere l’esercizio del tiro con l’arco (vedi Video). In occasione della riunione nazionale annuale dei Maestri d’Arco, tenutasi ad Ancona (Majolati Spontini), alla presenza del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo e della responsabile della Segreteria Nazionale, il Maestro d’Arco, nonché Direttore del Centro ACAMS di Ravanusa, da tempo impegnato nell’integrazione dei ragazzi disabili della propria comunità, prendendo la parola ha dichiarato –, proponendo ai presenti di aprire in tutta Italia i battenti della Lega Arcieri Medievali anche alle persone con disabilità motoria e psicofisica non grave a tal punto da permettere l’esercizio del tiro con l’arco (vedi Video).

Sarebbe un grande traguardo per tutti se ciò avvenisse ed ognuno si arricchirebbe della presenza dell’altro inoltre i ragazzi “speciali” farebbero un’attività che in passato si pensava impossibile da eseguire. E’ davvero un buon presupposto per iniziare l’anno 2020. La proposta è stata accolta da un lungo applauso dai presenti provenienti da tutta Italia e appartenenti a varie compagnie aderenti alla Lega Arcieri Medievali, tra cui a rappresentare la Sicilia per il Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim il Maestro d’Arco Andrea Tricoli e il responsabile della sezione armi Maestro d’Arco Antonino Sutera Sardo nonché il Maestro d’Arco Antonino Pisa per gli Arcieri della Valle.

Come ogni anno, durante l’evento, sono stati premiati i vincitori del Campionato Nazionale di Tiro con Arco Tradizionale, Storico e Medievale LAM 2019. Per la Sicilia, nel territorio tra le provincie di Agrigento e Caltanissetta si aggiudicano per la categoria Under10 la Medaglia Nazionale l’arciereRiccardo Nigro dei Guerrieri Ravim di Ravanusa (AG) e per la categoria Arco Storico la Medaglia d’Argento il Maestro d’Arco Antonino Pisa degli Arcieri della Valle di Montedoro (CL).

Ricordiamo che il Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim, con al suo interno ben 5 Maestri d’Arco, Campioni Regionali e Campioni Nazionali, è tra i più importanti e influenti gruppi formativi della Sicilia.

