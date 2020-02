Girgenti acque: Cga accoglie ricorso Hydortecne; interdittiva antimafia da rivedere

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello presentato dai legali Gabriele e Marco Giglio, contro l’interdittiva antimafia e il successivo provvedimento di commissariamento che l’Ufficio territoriale del governo aveva firmato nei confronti della società Hydrotecne, direttamente collegata alla società Girgenti acque che ha gestito il servizio idrico integrato in quasi tutta la provincia di Agrigento ed oggi commissariata.

Per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, il Cga ha fissato la prossima camera di consiglio il 20 maggio 2020 per rivalutare l’intera vicenda.

Scrive nel dettaglio il Cga: “Considerato che, in data 30 dicembre 2019, è stato adottato, da parte dell’Anac, il provvedimento di archiviazione (depositato in giudizio il 3 febbraio 2020) del procedimento avviato ai sensi dell’art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016 e che i provvedimenti impugnati non possono pertanto averne tenuto conto; ritenuto che, alla luce della sopravvenienza, la domanda cautelare deve essere accolta ai fini del riesame, da svolgersi entro il 20 aprile 2020, da parte dell’Amministrazione che ha adottato gli atti gravati, fissando la successiva camera di consiglio per il 20 maggio 2020; per questi motivi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione e fissa la prossima camera di consiglio il 20 maggio 2020”.