Licata, non deve avvicinarsi alla moglie: scatta divieto per uomo di 48 anni

Il personale del Commissariato P.S. di Licata, in ottemperanza all’ Ordinanza nr. 4231/19 R. GIP – nr. 2379/19 R.G.N.R., emessa dal Tribunale di Agrigento – Ufficio del G.I.P. – in data 08 febbraio 2020, sottoponeva alla misura cautelare del divieto di avvicinamento per uun uomo di48 anni, disoccupato di Licata, Allo stessso, gli viene fatto obbligo di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla donna ivi residente, ed ai luoghi solitamente frequentati dalla predetta (in primo luogo casa e luogo di lavoro) nonché di comunicazione con qualsiasi mezzo con la medesima e mantenendo comunque una distanza cautelare di metri cinquecento dai predetti luoghi e persone.

