Operazione “Nebrodi”: Tribunale del Riesame annulla arresto notaio di Canicattì

Il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare della maxi operazione antimafia “Nebrodi” nei confronti del notaio palermitanodi 74 anni, con studio a Canicattì.

Coinvolto nel blitz con 94 arresti eseguiti dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di finanza, era ai domiciliari dalla metà di gennaio, su ordine del Gip della Città dello Stretto, ma ora i giudici del Riesame hanno ritenuto che non fossero motivate le esigenze cautelari che lo riguardavano.

Il professionista, difeso dagli avvocati Sergio Monaco e Alberto Gullino, è (e resta) indagato per avere consentito il fittizio trasferimento della proprietà di una serie di terreni localizzati nelle province di Enna e Messina, sulla catena montuosa dei Nebrodi: passaggi che, nell’ottica accusatoria, avevano lo scopo di concentrare il possesso di un gran numero di ettari nelle mani di prestanome dei boss della zona di Tortorici (Messina), appartenenti alle cosche dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, in modo da ottenere più contributi dall’Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, e dall’Unione europea.

