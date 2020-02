Truffati due pensionati: svuotate carte di credito

Ancora due truffe ad Agrigento che riguardano le carte di credito. Questa volta ad essere vittime del raggiro due pensionati agrigentini: nel primo episodio un 65enne ha presentato una denuncia agli uffici della Questura dopo che dalla sua carta sono “spariti” circa 200 euro. Il metodo utilizzato è ormai consolidato: una chiamata di uno pseudo consulente finanziario al cellulare che invia a fornire i codici per una fantomatica promozione. In poco tempo, però, l’offerta si trasforma in truffa con un prelievo direttamente dalla carta prepagata.

Stessa identica cosa è avvenuta anche ad un’altra vittima, una pensionata agrigentina a cui con lo stesso metodo sono stati rubati 55 euro dalla carta. Anche lei ha presentato regolare denuncia alla Polizia.