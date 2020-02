Aitras: disagi sull’A19, Marebonus e aumenti tariffari praticati dagli armatori

Si è tenuta s a Palermola riunione della Consulta regionale dell’autotrasporto alla presenza dell’Assessore Marco Falcone per fare il punto della situazione dopo le vicissitudini conil Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del mese di gennaio. Riguardo al Marebonus e agli aumenti tariffari praticati dagli armatori, si rimane in attesa del provvedimento ufficiale del Mit con il quale assegna agli autotrasportatori ulteriori 12 milioni,dei quali gli armatori non tratterranno nessuna percentuale. L’Aitras ha sottolineato che per le future erogazioni del Marebonus ha chiesto al Mit di mettere in atto un procedimento che consenta di verificare i beneficiari del contributo,che la normativa di riferimento prevede debbano essere imprese dell’U.E.; inoltre occorrerà procedere alle verifiche di legge che l’armatore, in quanto soggetto privato,non può promuovere presso l’Agenzia delle Entrate e le Prefetture competenti. Rispetto alla soppressione della tratta Catania –Napoli operata da Tirrenia, l’Assessore si è impegnato a convocare a breve una riunione con gli armatori al fine di ripristinare tale tratta previo impegno dello stivaggio da parte degli autotrasportatori utenti.

Falcone si è inoltre impegnato a continuare il dialogo con la Commissione Europea, DG Concorrenza, al fine di produrre un documento che consenta il ripristino del contributo per le autostrade del mare da erogare direttamente agli autotrasportatori.

Sul tema Autostrada Palermo-Catania, l’Assessore ha comunicato che l’Anasa brevefarà transitare il traffico a doppio senso di marciain concomitanza del tratto autostradale al momento chiuso al traffico pesante, eliminando la deviazioneattuale all’altezza di Tremonzelli.

L’Aitras ha espresso su questo punto le proprie perplessità credendo inverosimilea brevel’aperura dell’Autostrada e che, sebbene succeda, a fronte di una riapertura assisteremo ad altre deviazioni considerata la situazione fatiscente di tutto il tratto autostradale; su questo argomento l’Aitras hachiesto che la Consulta venga audita dalla IV Commissione all’ARS Territorio e Ambiente, presieduta dall’On. Giusy Savarino.

Intanto l’Aitras ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica per le gravi inadempienze dell’ANAS, che per anni è rimasta inerme mentre la situazione infrastrutturale precipitava, compromettendola sicurezza di automobilisti autisti professionali.

Dopo che la Provincia di Caltanissetta e la Polizia stradale hanno vietato il transito di mezzi pesanti sulla provinciale indicata come percorso alternativo dall’Anas all’uscita di Resuttano sulla Pa-Ct (direzione Catania), l’Anas ha variato il percorso indicando come uscita obbligatoria quella di Tremonzelli. Abbiamo fatto un sopralluogo e verificato che all’uscita di Tremonzelli l’Anas non ha provveduto ad installare i New Jersey come fatto per l’uscita di Resuttano, provvedendo solo a segnalare con cartelli l’obbligo di uscita; i Tir pertanato ignorano la segnaletica e percorrono il tratto autostradale fino all’uscita di Resuttana dove, oltre ai cartelli, essendo presenti i restringimenti con i New Jersey, sono obbligati ad uscire dall’autostrada. Naturalmente non condivido l’operato di alcuni conducenti che ignorano la segnaletica che li obbliga ad uscire a Tremonzelli ma non posso non segnalare che così facendo l’Anas contribuisce all’ulteriore deterioramento del tratto autostradale da Tremonzelli a Resuttano, per cui è necessario assicurarsi che i mezzi pesanti rispettino il divieto installando i New Jersey anche all’altezza dell’uscita di Tremonzelli.

Per quanto riguarda il disagi che stanno sopportando gli autotrasportatori, a prescindere che scelgano le strade interne dell’isola o la ME-CT per baipassare le interruzioni sulla PA-CT, chiediamo che le imprese vengano ristorate dei maggiori costi, al pari degli autotrasportatori liguri e dei disagi e maggiori costi che sopportano a causa del crollo del Ponte Morandi.