Fuoco nel quartiere Villaggio dei Fiori, a Licata, dove tra sabato e domenica notte un Lancia Musa di proprietà di una 25enne del luogo è andata a fuoco per cause ancora non del tutto chiare.

Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco dal distaccamento di Corso Argentina e gli agenti del commissariato di Licata che hanno avviato le indagini.