Meteo in Sicilia: qualche pioggia e calo termico, ma sarà una toccata e fuga

E’ in arrivo la perturbazione di San Valentino che porterà vento e temporali. Gli esperti di 3bmeteo.com, infatti, annunciano che tra giovedì sera e venerdì, una rapida perturbazione nord atlantica toccherà l’Italia (quasi del tutto saltato il Nordovest), con un nuovo rinforzo del vento e un calo termico.

Ma si tratterà di una toccata e fuga, infatti già nel weekend rimonterà nuovamente l’anticiclone, con la prosecuzione di questo trend decisamente anomalo, che di invernale ha ben poco.

Venerdì la perturbazione scivolerà con rapidità verso il Centro-Sud portando qualche pioggia o temporale sparso ed entro fine giornata le precipitazioni andranno attenuandosi con residui fenomeni all’estremo Sud e in Sicilia. Il tutto sarà accompagnato da un calo delle temperature che tuttavia sarà più avvertibile in montagna e in generale sul versante adriatico.