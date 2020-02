Scala dei turchi interdetta al pubblico, scattano le sanzioni

Procede con costanza l’attività di controllo dell’area circostante la Scala dei Turchi (Punta Majata), da parte degli agenti di Polizia Municipale del comune di Realmonte.

La zona , a seguito dei crolli di rocce e detriti del versante Ovest di Punta Majata, è stata interdetta all’accesso ed al transito pedonale, come previsto dall’ ordinanza sindacale emessa dal primo cittadino Calogero Zicari, lo scorso mese di gennaio al fine di evitare che turisti o, il furbetto di turno, eludendo i cartelli di divieto di accesso si potessero introdurre arbitrariamente sul promontorio di marna bianca, come già accaduto di recente, mettendo a serio rischio la propria incolumità. E, come previsto, sono state elevate sanzioni,durante il fine settimana, a soggetti che si sono introdotti arbitrariamente nell’ area chiusa al transito .