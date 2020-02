Ennesimo intervento salvavita dei volontari della Misericordia di Campobello di Licata

Nella giornata di mercoledì i volontari della Misericordia avevano dato la disponibilità del turno al sistema del 118 e nella prima mattinata venivano attivati dalla centrale operativa per un codice rosso di un paziente privo di coscienza adagiato in una strada centrale del paese. I volontari in servizio Lavinia Corbo e Pietro Gammacurta, in meno di 1 minuto della chiamata, arrivavano sul posto e come da protocollo valutavano i parametri vitali che erano assenti, come lo stato di coscienza. Iniziavano subito il massaggio cardiaco e provvedevano ad inserire le piastre del defibrillatore per avviare l’analisi cardiaca che evidenziava un’aritmia defibrillabile, quindi, i volontari iniziavano a defibrillare e massaggiare ripetutamente il paziente e nel contempo veniva segnalato l’accaduto alla centrale operativa di Caltanissetta rimanendo in continuo contatto per il ripristino dei parametri vitali. La centrale operativa, intanto, aveva allertato il supporto dell’ambulanza medicalizzata di Sommatino. I sanitari giunti sul luogo del sinistro constatavano l’avvenuto ripristino dei parametri vitali e quindi trasferivano l’infortunato al nosocomio di Canicattì per gli accertamenti e le cure del caso. Intanto, il volontario Pietro Gammacurta, non nuovo ad interventi che hanno già salvato altre vite umane, ha voluto ribadire che prossimamente saranno installati in diversi punti del paese gli apparecchi defibrillatori grazie ai cittadini che hanno scelto alle votazioni per la democrazia partecipata il progetto della Misericordia sostenuto da diverse realtà associative della città. A tal proposito il volontario Carmelo Gatì ribadisce l’intenzione prossima di dare seguito al progetto “Campobello Città cardioprotetta”, già sono stati acquisiti diversi preventivi delle aziende fornitrici e nelle prossime settimane chiederemo un incontro al Comune per concretizzare il progetto.

