Licata, aggrediti due giovani tunisini: uno è in prognosi riservata

Grave episodio ancora dai contorni non esattamente definiti. Due giovani tunisini sono stati aggrediti due sere addietro lungo rettifilo Garibaldi, a Licata. Entrambi, non appena soccorsi, hanno presentato escoriazioni e ferite da arma da taglio.

Uno dei due è in prognosi riservata – non per le ferite riportate – ma per un malore avvertito in seguito. Il secondo ferito, dopo alcuni punti di sutura, è stato dimesso.

Indagano i poliziotti del commissariato di Licata agli ordini del vicequestore Cesare Castelli.