Scoperti altri 15 “furbetti” dell’immondizia a Canicattì: in arrivo sanzioni

Altri quindici incivili sono stati “pizzicati” dalle telecamere installate dalla polizia locale di Canicattì nei punti considerati strategici, cioè dove si concentrano i lanciatori seriali di immondizia. In arrivo sanzioni salate che possono “toccare” quota 600 euro.

Un problema diffuso a cui si sta cercando di far fronte con la repressione: telecamere piazzate in punti ad alta concentrazione di “incivili” che riprendono scene fuori da ogni logica del vivere in una comunità civile.