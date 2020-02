Sicurezza nelle scuole: aggiudicata la gara per le indagini su alcuni istituti

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato il servizio per la valutazione della sicurezza con indagini diagnostiche e verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico su alcuni edifici scolastici di propria competenza (ricadenti in zona sismica 2) nei comuni di Agrigento e Sciacca. Si tratta di verifiche previste dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003. La gara per la procedura aperta, gestita telematicamente tramite richiesta d’offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), del valore complessivo di 220.000,00 euro più Iva, è stata aggiudicata alla VE.MA. Progetti srls, con sede a Montesilvano (PE), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,16 risultante dalla somma dell’offerta tecnica (64,16) e di quella economica (30,00).

Le indagini riguarderanno i seguenti edifici scolastici:

– I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo Agrigento

– I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium) Agrigento

– I.T.G. Brunelleschi (Palestra) Agrigento

– I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra) Sciacca

– I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori) Sciacca

– Istituto d’Arte Bonachia (palestra) Sciacca

– Istituto d’Arte Bonachia Sciacca- Istituto Alberghiero Molinari Sciacca