A Catania un panino da 90 euro: l’hamburger più caro d’Italia

E’ il panino più caro d’Italia: 90 euro per il “One million burger”, un hamburger coperto di foglie d’oro commestibili. Lo hanno ideato in un locale del centro storico di Catania, in via Spadaccini.

Gli ingredienti sono ovviamente piuttosto ricercati: filetto di fassona piemontese, tartufo nero, crema di gorgonzola blu del Monviso, datterino giallo di Sicilia, cipolla rossa di Tropea marinata al barolo. Non esattamente quello che si trova nei cosiddetti carrozzoni di Catania.