Campobello di Licata, Festival regionale teatrale Fratelli di scena”, in scena compagnia teatrale Palma di Montechiaro

A Campobello di Licata, presso l’auditorium comunale, sabato 15 febbraio, alle ore 20,30, in scena la compagnia “Tessere di Coccio” di Palma di Montechiaro in “Tatiddru ù siggiaru”, per la regia di Franco Lo Nobile. Lo spettacolo nell’ambito dell’ottava edizione del Festival teatrale regionale “Fratelli di Scena”. L’organizzazione è curata dalle associazioni Helios Artisti Associati, Acsd e “Il Covo degli Artisti”, con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata, Acsi e Uilt, e con la collaborazione dell’ “Athena Club” di Ravanusa. La direzione artistica è di Lillo Ciotta, l’organizzazione generale di Luigi Progno, Giuseppe Rizzo e Giovanna Maria Termini. La direzione artistica è di Calogero Valerio Ciotta

Giovanni Blanda