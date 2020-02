Campobello di Licata, sospesa aggiudicazione gara della Casa di Ospitalità “Santa Teresa del Bambino Gesù”

Il T.a.r. di Palermo, presieduto dalla dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, estensore dott.ssa Maria Cappellano, referendario dott. Calogero Commandatore,in accoglimento della domanda cautelare proposta con ricorso dall’Avv. Luigi Fazio Gelata e dall’avv. Salvatore Manganello, ha sospeso il provvedimento di aggiudicazione di una gara finalizzata alla concessione in affitto per 15 anni di fondi rustici di proprietà della Casa di Ospitalità “Santa Teresa del Bambino Gesù” di Campobello di Licata.

In particolare, l’Ipab Casa di Ospitalità “Santa Teresa del Bambino Gesù” di Campobello di Licata nel mese di gennaio aveva aggiudicato un bando per l’affitto di fondi rustici in favore di altro partecipante proprietario di fondo contiguo a quello da concedere in affitto.

Secondo il TAR di Palermo, come censurato dai legali del ricorrente, è stata violata la clausola indicata nel Bando che prevede la precedenza, ai fini dell’aggiudicazione, di giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni e la cui partecipazione avrebbe dovuto indurre l’Ipab di Campobello di Licata ad astenersi dalla celebrazione della gara stessa ed a provvedere all’assegnazione in via diretta in favore del giovane infraquarantenne, titolare di un requisito correttamente ritenuto prevalente rispetto a quello della contiguità del fondo, in conformità alla finalità principale dall’avviso pubblico che è quella di sostenere i giovani lavoratori del settore, come richiesto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per effetto dell’Ordinanza del TAR, quindi, il giovane imprenditore agricolo professionale potrà insediarsi sui fondi agricoli di proprietà dell’Ipab Santa Teresa del Bambino Gesù di Campobello di Licata che è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali in solido con l’altro concorrente estromesso.