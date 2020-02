Canicattì: tentata rapina alla tabaccheria di Via Pirandello

Tentata rapina alla tabaccheria la Lumia di via Pirandello . Due ragazzini con in pugno armi giocattolo hanno tentato di rapinare la tabaccheria , a quanto pare da indiscrezioni, sembra che i due ragazzini siano stati messi in fuga da un cliente e dallo stesso proprietario della tabaccheria. Durante la fuga sembra che i due si siano scontrati con alcune auto . Sul luogo tanta gente tra passanti e curiosi. Immediatamente dopo sono arrivati sul luogo alcune pattuglie del locale commissariato di Polizia. Indagini in corso sull’accaduto

loading..