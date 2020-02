Da marzo nuovi voli dall’aeroporto di Trapani Birgi

Importanti novità dal prossimo mese di marzo riguarderanno lo scalo aereo di Trapani Birgi. I nuovi collegamenti di Ryanair saranno operativi dal 29 marzo e sono già acquistabili on line. Si tratta delle tratte aeree:Trapani/Bergamo, ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica; Trapani Bologna, con frequenza giornaliera, da lunedì a domenica; Trapani/Praga con frequenze ancora da definire. Rimangono confermati i voli già operativi come il Trapani/Roma ed il Trapani/Milano, con frequenza giornaliera. Inoltre, l’aeroporto di Birgi dispone, con la compagnia Dat, di due voli al giorno per Pantelleria; e con HelloFly il Trapani/Napoli, il venerdì ed il lunedì; infine Blue Air, dal 17 giugno, attiverà il volo Trapani/Torino.

