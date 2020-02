Salvini “Ok a Ponte sullo Stretto con soldi privati”

il presidente Miccichè e l’ex ministro si sono intrattenuti privatamente.

“In passato mi ha dato anche dello stronzo, ma io non porto rancore a Gianfranco Miccichè: lo ringrazio per l’accoglienza e la visita a Palazzo dei Normanni – ha detto il leader della Lega, Salvini -. Una delle emergenze nazionali, di cui abbiamo parlato col presidente Gianfranco Miccichè, prendendo un caffè, è la burocrazia: solo nella sovrintendenza di Palermo sono ferme 18 mila pratiche, sbloccarle significherebbe creare lavoro”.

“Chi cerca nella Lega un autobus per perpetuare il suo sistema di potere trova le porte sbarrate, chi porta esperienza positiva e voglia di fare è il benvenuto – ha continuato Salvini -. Sono molti di più i ‘no’ che diciamo rispetto ai ‘sì’, accogliere tutti a prescindere non va bene, non siamo il M5s”.

“La Lega sarà presente alle prossime elezioni: da Enna ad Agrigento, da Marsala a Milazzo. Ci rivedremo presto nelle prossime settimane in Sicilia – ha detto ancora Salvini -. Non abbiamo parlato di assessorati, di rimpasti e accordi politici col presidente Nello Musumeci. Di queste cose se ne occuperanno a livello locale, non è certo Salvini a decidere”.

“Su alcuni temi, come il lavoro, che è strettamente legato a infrastrutture e burocrazia, contiamo di portare un po’ di energia e una buona dose di concretezza. Musumeci è di una rettitudine e onestà che raramente ho trovato in politica”, ha detto Salvini parlando dell’incontro avuto ieri col governatore Nello Musumeci.

Una battuta anche sul Ponte sullo Stretto: “Se come discutevamo col presidente Musumeci il Ponte sullo Stretto si può fare col denaro privato non vedo dove sia il problema. Certo c’è contenzioso di centinaia di milioni di euro e poi bisogna aggiornare il progetto ormai vecchio”.