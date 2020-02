Torna a casa ubriaca e minaccia il marito: intervengono i Carabinieri

Serata a dir poco movimentata nel centro storico di Agrigento dove una donna di 40 anni avrebbe minacciato e insultato pesantemente il marito al rientro in casa. Urla, spintoni che hanno creato non poco trambusto tra le case del centro storico della Città dei Templi. Ad intervenire i carabinieri che, giunti sul posto, hanno notato la donna ancora in escandescenza. Dopo qualche minuto la situazione è stata riportata alla calma ed è stato scongiurato qualsiasi gesto insano.

