Canicattì, Polizia in azione: 31 multe, sequestrate 4 auto

Prosegue incessante, a Canicattì, l’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli.

Nelle ultime 48 ore il bilancio di tale attività è di 212 persone identificate, 22 posti di blocco, 135 mezzi sottoposti a controlli ed accertamenti sul territorio da una ventina di pattuglie.

Le multe comminate per violazioni al codice della strada sono 31 e 4 i mezzi sequestrati. 60, in totale, i punti decurtati alle patenti di guida degli indisciplinati automobilisti. Emessi 2 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel territorio canicattinese per due persone e 38 le persone controllate perchè sottoposte a misure di prevenzione.