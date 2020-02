Favara: Bullismo, cyberbullismo e rischi della rete: conferenza del sociologo Francesco Pira

“Bullismo, cyberbullismo e i rischi della rete” questo il tema di un incontro formativo di sensibilizzazione organizzato per lunedì 17 febbraio 2020 alle 9,30 a Favara presso l’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” nell’Aula Magna di Grotte. Relatore il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell’Università degli Studi di Messina. Introdurrà la conferenza, organizzata dalla docente Giovanna Arnone, referente bullismo e cyberbullismo dell’Istituto, il Dirigente Scolastico professoressa Carmelina Broccia. Il sociologo incontrerà gli studenti dell’Istituto e attraverso la proiezione di alcuni video parlerà del fenomeno molto diffuso anche nelle nostre realtà e risponderà alle domande degli studenti.

Il professor Francesco Pira, che all’Università di Messina è Coordinatore Didattico del Master in Social Media Manager presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, ha svolto un’intensa attività di ricerca e scritto saggi e articoli scientifici sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo e negli ultimi anni ha tenuto numerose conferenze in Italia e all’Estero. Intensa la sua attività di formazione non soltanto con gli studenti delle scuole ma anche con docenti e genitori, partecipando anche a specifici progetti. Tanti i libri pubblicati sul rapporto tra bambini, pre-adolescenti ed adolescenti con vecchi e nuovi media.