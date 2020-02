Servizio idrico integrato, Musumeci commissaria l’Ati Agrigento

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo la rescissione del contratto con Girgenti Acque, ha nominato Girolamo Galizzi, dipendente del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, Commissario ad acta presso l’Assemblea territoriale idrica di Agrigento con il compito di provvedere in via sostitutiva alla redazione e/o aggiornamento del Piano d’Ambito ed all’avvio della procedura di affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d’ambito, secondo le modalità deliberate dall’Assemblea territoriale idrica.

Il piano dovrà essere redatto entro il 31 luglio 2020, poi spetterà al commissario il compito di trasmettere all’assemblea dei Sindaci per l’approvazione nel termine di trent’anni giorni; in caso di mandata approvazione del Piano d’Ambito da parte dei Sindaci, il piano verrà approvato dal commissario ad acta.

Entro il 31 dicembre 2020 il commissario ad acta adotterà tutti gli atti propedeutici all’affidamenti del servizio idrico integrato ad un gestore unico d’ambito, nel rispetto delle determinazioni già assunte dall’assemblea territoriale idrica con la deliberazione n.9/2019 (in giuste attraverso “la costituzione da parte dei Comuni dell’Ati medesima di una azienda speciale consortile gestione del servizio “).