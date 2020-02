Asp, precari verso la stabilizzazione a Catania

L’Asp di Catania ha avviato la procedura per la ricognizione del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. L’avviso è pubblicato sul sito internet dell’Asp Catania.

La procedura è riservata a titolari di incarico di lavoro a tempo determinato e di contratto di lavoro flessibile, in servizio all’Asp di Catania dopo il 28 agosto 2015 per verificare se e di quali requisiti siano in possesso per essere ammessi alle procedure di stabilizzazione così come individuate dalla Legge di Bilancio 2020 e dalle direttive dell’assessorato regionale alla Salute.

“Per numerosi lavoratori – afferma il direttore generale Maurizio Lanza – poniamo la parola fine ad anni di precariato. È un provvedimento atteso che, nella cornice normativa nazionale, evidenzia la grande e tempestiva attenzione dell’assessorato regionale alla Salute grazie al quale le Aziende sanitarie sono state messe nelle condizioni di operare con celerità attivando gli iter di stabilizzazione previsti.

La sanità siciliana, grazie al lavoro e all’impegno dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – aggiunge Lanza – sta vivendo un grande momento di programmazione e di fermento.

Siamo al crocevia di molti percorsi attivati – i nuovi Atti aziendali, le nuove dotazioni organiche, le stabilizzazioni e i concorsi, l’implementazione della rete ospedaliera e tutto quello che è in cantiere in assessorato – che una volta messi a regime – conclude il direttore generale dell’Asp di Catania – consentiranno alla nostra sanità di essere più competitiva, innovativa, sicura e efficiente nel servizio ai cittadini”.