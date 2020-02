Canicattì, condannato a 6 mesi per smaltimento illegale di rifiuti

Il personale del Commissariato di P.S. di Canicattì, in esecuzione dell’Ordinanza in tema di Misure Alternative alla Detenzione, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ha sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo espiare la pena di mesi 6 di reclusione per il reato di smaltimento illegale di rifiuti non autorizzato un 47enne pluripregiudicato, gi√† sorvegliato speciale di P.S.

