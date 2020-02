Canicattì, ponte di contrada marrone: e luce fu….

Il ponte di contrada Marrone è adesso illuminato. Siamo contenti che si sia dato seguito alle nostre segnalazioni. Le luci lampeggianti sono importanti al fine evitare possibili tragedie. Certo è anche vero che i blocchi di cemento ( o corpo morto) continuano a non essere gli strumenti previsti dal codice della strada per l’ inibizione di una corsia, è anche vero che la segnaletica diciamo è alquanto bizzarra, ma le luci segnaletiche sono importanti per evitare che qualcuno transitando da quel ponte la sera ci possa finire addosso. Gli abitanti delle contrade limitrofe , ringraziano e insieme a loro anche noi della redazione. Raccontare le criticità del territorio e far si che queste criticità vengano raccolte è per noi l’obiettivo del nostro lavoro.

