Palma capitale della cultura: firmato protocollo con il comune di Licata

Il comune di Licata al fianco di quello di Palma di Montechiaro, impegnato nella corsa per essere eletta Capitale della Cultura italiana 2021. Un protocollo è stato sottoscritto, a Palazzo degli Scolopi, tra il primo cittadino palmese, Stefano Castellino e quello di Licata, Pino Galanti. Erano presenti alla cerimonia l’assessore di Licata Violetta Callea, mentre in rappresentanza del comune palmese Marilena Vaccaro, Angela Rinollo e Alfonso di Vincenzo, componenti del gruppo di lavoro di Palma per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, Le due città, che condividono un legame territoriale e storico, hanno improntato il protocollo sullo sviluppo delle potenzialità culturali e ambientali di ciascun territorio attraverso l’adozione di un progetto coordinato di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico e paesaggistico, dei beni, delle tradizioni e delle attività di ciascun Comune.

“Abbiamo stabilito – dice il sindaco palmese Stefano Castellino – una stretta collaborazione anche per quanto riguarda alcuni eventi che Palma di Montechiaro inserirà all’interno del dossier di candidatura e che saranno mantenuti negli anni a venire. Un’intesa importante questa tra Palma e Licata, che segna la volontà di crescita e condivisione di due Sindaci che operano per il bene e per il futuro delle proprie comunità. Ma non è finita qui. Infatti, dopo Licata anche altri sindaci della nostra provincia mi hanno contattato per altri protocolli d’intesa, questa è una sfida che interessa tutta la provincia, non solo Palma di Montechiaro”.