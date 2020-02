A Canicattì uno sportello ascolto contro la violenza sulle donne

A Canicattì presso la direzione del distretto Sanitario di Canicattì verrà presentato lo sportello ascolto contro la violenza sulle donne.

Lo sportello, che rafforza la rete già esistente del Centro Antiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto” di Agrigento, coprirà la popolazione del Distretto di Canicattì e sarà ubicato presso la sede del consultorio familiare dell’ASP di Canicattì.

La presentazione è prevista per mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 11.00 presso la direzione del distretto Sanitario di Canicattì in via Pietro Micca n.10, palazzina B terzo piano.