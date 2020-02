Affittare un furgone a noleggio: tutti i vantaggi

Ci sono delle attività per le quali non si può fare a meno di usare un mezzo di carico professionale, con un ampio pianale, un accesso comodo e un paio di portelloni molto grandi. In pratica un furgone, che chiunque pratichi un’attività legata ai trasporti possiede. Per chi fa altro nella vita, però, e ne dovesse avere bisogno solo occasionalmente, magari per un trasloco e non avesse la possibilità di farselo prestare, la soluzione migliore è certamente quella di affittarlo.Quali sono i proAl di là di un uso assolutamente occasionale, c’è anche chi ne può avere bisogno con una certa frequenza. Magari è un artigiano e gli serve per l’attività, in modo talmente saltuario, che non potrebbe ammortizzare né i costi di acquisto, né quelli di gestione, che sono decisamente più elevati di quelli di una normale autovettura. Tra l’altro, i costi di nolo ormai non sono neanche particolarmente elevati e c’è comunque la possibilità di poter richiedere un preventivo per prenotare furgoni a noleggio anche online, su siti come Sicilybycar.it. Oltre ai costi e alla rapidità con cui è possibile prenotare, ci sono ulteriori vantaggi da considerare.1. La capienzaQuando affitti un furgone prendi quello che ti serve per l’occasione e il costo varia anche in funzione della capienza. Ci sarà la volta che avrai da trasportare molto materiale, ed un’altra per la quale potrebbe bastare un furgoncino. Se lo acquisti devi scegliere un taglio medio che in alcuni casi potrebbe essere eccessivo, in altri costringerti a più di un viaggio. Quando lo affitti invece prendi quello che serve, volta per volta.2. Emissioni ridotte e consumiQuando affitti hai la possibilità di prendere sempre un modello recente, in ottime condizioni d’uso e il risparmio sui consumi e le emissioni è massimo. Non è da sottovalutare che comunque, oltre al nolo, paghi solo il carburante mentre tutto il resto, dalla manutenzione, alle tasse, è a carico della ditta che lo affitta. Se devi entrare nelle Zone a Traffico Limitato, poi, serve un mezzo che possa farlo e che sia in regola con le regole restrittive previste dal Comune.3. Nolo a lungo terminePuò anche succedere che il furgone ti serva sempre più spesso, il lavoro aumenta e le consegne si intensificano. Anche in questo caso l’acquisto di un furgone di proprietà è da valutare con attenzione. Infatti, potrebbe non convenire affatto affrontare tutte le spese, le incombenze e il tempo che servono a gestire un mezzo di proprietà. Molto meglio valutare una soluzione di Nolo a Lungo Termine, che ti consente comunque di avere un furgone sempre a disposizione, ma di farlo gestire per intero all’azienda che lo affitta. In questo caso infatti, anche se la quota da pagare sarebbe mensile, questa verrebbe giustificata dall’uso continuo dovuto all’attività, mentre tutto quello che riguarda la manutenzione e le tasse sarebbero di competenza della ditta proprietaria.

loading..