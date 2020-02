Amministrazione Comunale nel caos si pagano premialità/indennità per la guida di sollevatori, autotreni, autoarticolati, ecc… in un Comune che non ha nemmeno le “carriole”

Riceviamo e pubblichiamo

Questo Comitato Civico 2021 legge con incredulità la determinazione dirigenziale n° 90 del 24 gennaio 2020 , con la stessa vengono liquidate delle premialità/indennità ad alcuni dipendenti “cifrati”, come se fossero dei servizi segreti, in questo caso non esiste la privacy perché se una premialità è legittima ed è dovuta non esistono problemi ad indicare il destinatario, peraltro dalle delibere storiche si evince che questo metodo non è stato mai usato.

La sorpresa è che vengono pagati premi per la guida di automezzi quali : sollevatori, autotreni, autoarticolati, scuolabus, ecc.. ecc…, si ricorda che il Comune di Canicattì non ha nel suo parco macchine nessuno di questi automezzi e forse neanche i destinatari hanno la patente o CQC per guidarli.

Questo pone in modo drammatico l’evidente stato di degrado dell’amministrazione, ormai vi è un’amministrazione nel totale caos , non vi è più la percezione del reale : cartelle pazze, lavori pubblici top segret, CCR in un’area abusiva, premialità ai dirigenti con il Comune in dissesto, centro città ridotto ad una latrina a cielo aperto, ecc.. ecc… ora anche premialità per la guida di automezzi che non esistono. Questo Comitato Civico 2021 chiede alle competenti autorità di fermare questo scempio.

Canicattì 15/02/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina