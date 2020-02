Calamonaci, Giulia Vaccaro nominata assessore alla pubblica istruzione

Giulia Vaccaro, studentessa di Scienza dell’educazione all’università di Palermo, è stata nominata nuovo assessore alla pubblica istruzione, al turismo e allo spettacolo del comune di Calamonaci guidato dal sindaco Pellegrino Spinelli.

La Vaccaro, al suo primo impegno amministrativo, sostituisce Mariangela Zambito che, per alternanza, è rimasta in carica per circa 18 mesi.