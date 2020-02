Perde controllo dell’auto e si schianta contro chiesa: illeso

Brutta disavventura e tanto spavento per un uomo di Sciacca che è andato a scontrarsi con la sua auto contro il portone della Chiesa di San Giuseppe. L’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo l’arteria stradale. Impatto frontale contro il grosso portone. Il caso ha voluto che in quei precisi momenti non transitasse o sostasse nessuno da quelle parti. Sul posto la Polizia Locale di Sciacca.

