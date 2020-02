Quando e perché utilizzare software di contabilità semplificata

La contabilità semplificata è un regime contabile che presenta diverse agevolazioni e riguarda professionisti che non conseguono grandi fatturati. Grazie alla contabilità semplificata è possibile usufruire del principio di cassa e non di quello di competenza, c’è l’esonero dalla stesura di alcuni libri contabile e risulta più semplice il quadro generale della gestione fiscale.

Non tutti possono aver accesso a questo tipo di contabilità. Sono ammesse, infatti, le imprese minori come le ditte individuali, le società di persone ed enti non commerciali. Ovviamente per poter operare all’interno del regime di contabilità semplificata occorre rispettare specifici limiti di fatturato, differenziati sulla base del tipo di attività svolta.

Possono rientrare nella contabilità semplificata, disciplinata dall’articolo 18 del DPR 600/73, il titolare di reddito di impresa che non superi i 400 mila euro l’anno se esercente attività di prestazione di servizi, e che non superi i 700mila euro se esercente attività di cessione di beni. Sono, invece, sclusi i soggetti quali le società S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici. Ma anche gli Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

I software di contabilità semplificata

Tutte le aziende che sposano il regime di contabilità semplificata possono usufruire di validi alleati come il software contabilità semplificata che è utile per gestire nel miglior modo possibile tutte le operazioni commerciali. Questi software risultano essere molto utili soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di affrontare al meglio i molti costi per gestire il bilancio della loro attività produttiva. Tali costi possono essere davvero molto alti e, per questo motivo, è molto importante riuscire a risparmiare in una parte degli investimenti, in modo da avere la possibilità di far crescere il proprio business.

Inoltre i programmi in questione sono semplici da usare e sono realizzati per risolvere dei sistemi gestionali che possono essere complicati. Non a caso sempre più programmi informatici sono messi a punto per risolvere i vari problemi che si presentano durante il percorso lavorativo dell’azienda.

I migliori software presenti sul mercato sono realizzati attraverso una composizione a moduli. Ciò permette alle aziende di acquistare solo i moduli che davvero servono al proprio business e di risparmiare sul costo finale del servizio.

Perché utilizzare il software di contabilità semplificata

Dal punto di vista pratico i software di contabilità semplificata risultano molto utili perché possono essere utilizzati in varie applicazioni, compreso l’emissione delle fatture e la gestione dei pagamenti. Un modo per risparmiare tempo e danaro utile sulle risorse da impiegare per preparare le buste paga e per calcolare le risorse da mettere a disposizione per gli investimenti. Grazie a questi programmi, invece, si ha tutto sotto controllo e la gestione di tali aspetti è rapida e semplice. Altro fattore fondamentale è la possibilità di ottenere dei report e verificare la situazione contabile in maniera istantanea, in modo da tenere sotto controllo il proprio business.

Un valido aiuto per tutte quelle aziende che hanno voglia di far crescere il proprio business.