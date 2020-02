Scempio a Monte Grande: incivili abbandonano rifiuti a pochi passi da Punta Bianca

Denuncia dell’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento, guidata da Claudio Lombardo: incivili hanno infatti abbandonato a Monte Grande materiale di scarto proveniente da qualche falegnameria.

“Nel sito archeologico di Monte Grande, a poca distanza da Punta bianca, qualche incivile ha abbandonato una trentina di enormi rotoli di materiale per impellicciatura per mobili, probabilmente provenienti dallo sgombro di qualche falegnameria. I criminali hanno pure tentato di eliminare tali rifiuti dandogli fuoco, creando una pericolosa discarica di rifiuti speciali e pericolosi per l’ambiente. Abbiamo allertato la polizia provinciale di Agrigento.”