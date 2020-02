Tredici tappe per raccontare i cambiamenti climatici: riparte Treno Verde

Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e le buone pratiche messe in campo per fermarli. E’ l’impegno del Treno Verde 2020, Change Climate Change: dal 17 febbraio all’1 aprile, la campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraversera’ lo Stivale. L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolera’ in 13 tappe, che serviranno a far conoscere l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermera’ nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde e’ La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sara’ allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le eta’.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni.