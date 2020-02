Canicattì: signora aggredita e morsa da un cane randagio ricorre alle cure dei sanitari

Via Cherubini, ore 15, Canicattì. Una signora viene aggredita da un branco di cani. Insieme a lei la figlia. Uno dei randagi la morde al polpaccio procurandole una vistosa ferita e costringendola a recarsi immediatamente in ospedale. La signora Loredana Lodato, molto conosciuta in paese, ci ha raccontato la terribile avventura. Lei amante degli animali, proprietaria da sempre di cani e gatti , non si sarebbe mai aspettata una reazione di questo genere da parte dei randagi che sono soliti transitare in prossimità della sua abitazione. Il morso gli ha creato una profonda ferita e anche la procedura dei sanitari è stata una rocambolesca ricerca di soluzione e protocolli, a detta del suo racconto. La signora Lodato ha esposto denuncia nei confronti dell’ASP

