Comune di Favara, approvato il bilancio 2016/2018

Dopo la dichiarazione di dissesto finanziario, boccata d’ossigeno per il Comune di Favara.

La Prefettura, nei giorni scorsi ha trasmesso al Comune di Favara copia del Decreto ministeriale di approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2016-2018, inviato anche all’Organo di revisione economica-finanziaria del Comune e per conoscenza anche alla Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni.

“I nostri sforzi sono stati ritenuti seri e proficui da parte del Ministero, hanno dichiarato in conferenza la Sindaca Anna Alba e l’Assessore al Bilancio, Laura Maggiore. Adesso ci aspetta un duro lavoro nella predisposizione di tutti gli altri atti e nell’impegno di avviare il percorso di stabilizzazione dei precari”.

Il bilancio, con le prescrizioni, entro il 13 marzo 2020 dovrà adesso essere riapprovato in Consiglio comunale; entro 120 giorni dalla stessa data bisogna approvare, i bilanci di previsione ed i rendiconti delle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 ed i corrispondenti bilanci triennali.