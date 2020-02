Deve scontare condanna per omicidio in casa: nipote lo denuncia per occupazione abusiva

Deve finire di scontare una condanna a vent’anni per omicidio agli arresti domiciliari ma il nipote lo denuncia per occupazione abusiva. La vicenda riguarda direttamente un 82enne di Agrigento, già condannato per l’omicidio di un conoscente che gli avrebbe molestato la figlia.

La Procura di Agrigento, con il fascicolo d’inchiesta nelle mani del pm Elenia Manno, ha già avanzato la richiesta di archiviazione perché il caso sarebbe squisitamente di natura civile e non penale. L’avvocato Salvago, che rappresenta gli interessi del nipote si è opposto all’archiviazione.

Adesso sarà il giudice per l’indagine preliminare Luisa Turco a dover decidere il da farsi: disporre nuove indagini, accogliere la richiesta di archiviazione o mandarlo a processo.