Omicidio bracciante agricolo a Naro: processo agli sgoccioli

Ultime battute del processo, che si celebra in Corte d’Assise di Agrigento, a carico di Anisoara Lupascu, 40 anni, imputata dell’omicidio del bracciante agricolo Constantin Pinau, ucciso per le strade di Naro nell’estate 2018. Nello stralcio abbreviato marito e figlio della Lupascu – Vasile Lupasco, 45 anni, e Vladut Vasile Lupascu, 20 anni – sono stati condannati a trent’anni di reclusione.

Ieri mattina passaggio in aula dove si è svolto l’esame dei periti nominati dal Tribunale. Già fissato un calendario che “accompagnerà” il processo fino alla sentenza: il 28 febbraio ci sarà il contro-esame dei periti in un’udienza pomeridiana; il 6 marzo al via la requisitoria del pubblico ministero e le conclusioni della parte civile; il 13 marzo, invece, sarà la volta delle arringhe della difesa. Infine, la sentenza.

La vicenda risale all’estate di quell’anno quando alle prime luci dell’alba dell’8 luglio, secondo l’accusa, i due Lupascu, padre e figlio, accompagnati anche dalla moglie, ora a processo con il rito ordinario, si scagliarono contro Constantin Pinau colpendolo ripetutamente con una zappa e un bastone. Il movente sarebbe da ricercare in dissidi tra le due famiglie.