Stabilizzati 50 lavoratori al Garibaldi

L’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania ha approvato la stabilizzazione di 50 lavoratori. Lo ha comunicato ai sindacati il direttore generale, Fabrizio de Nicola. Il provvedimento riguarda non soltanto il personale sanitario, ma anche quello tecnico professionale, la cui scadenza del possesso dei requisiti peraltro è stata spostata al 31 dicembre 2019, e al personale amministrativo in possesso dei requisiti fino al 2017.

“E’ un provvedimento che oserei definire epocale – afferma il manager del Garibaldi – in quanto non soltanto si mette un tassello importante per l’eliminazione della spesa rispetto ai contratti a tempo determinato, ma anche per la serenità a quei numerosi lavoratori, e delle loro famiglie, che per anni hanno lavorato in una situazione di provvisorietà”.

“Nelle prossime settimane – aggiunge De Nicola – stabilizzeremo altri lavoratori grazie alla ricognizione esterna, compiendo un ulteriore passo in avanti per concludere l’intero processo legislativo. L’indirizzo inderogabile dell’assessore Razza è quello di eliminare nel più breve tempo possibile la precarietà dalle strutture sanitarie. Attraverso tali procedure e grazie ai numerosi concorsi in itinere avremo molto presto una dotazione organica completa, logica e sistematica”.