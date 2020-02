Al Qattà sporting club di Canicattì, categoria pulcini misti calcio a 5 al campionato provinciale

La ASD Al Qattà sporting club di Canicattì, è lieta di annunciare che i propri atleti facenti parte della categoria pulcini misti calcio a 5, parteciperanno al campionato provinciale indetto dal settore giovanile scolastico della federazione italiana giuoco calcio della delegazione di Agrigento. “Il presentare una squadra di atleti, per la prima volta, in un torneo FIGC ci riempie di orgoglio e di speranze nella crescita e maturazione non soltanto sportiva”, continuando il responsabile del settore giovanile canicattinese mister Calabrò ci dice: “stiamo lavorando bene e procedendo a piccoli passi. L’importanza della formazione nell’atleta non va ricercata nella spasmodica idea della vittoria a tutti i costi, anche surclassando l’avversario, ma nell’impostare nella forma mentis del bambino il sano agonismo e il rispetto verso coloro che sono i nostri antagonisti”. La scuola calcio, che vanta all’interno un organico di allenatori, educatori, medici e psicologi, non vuole perdere di vista i valori che porta avanti: “Essere onesto cittadino e buon atleta”. Ovviamente, l’Al Qattà continuerà a disputare i campionati di ente di promozione sportiva con la polisportiva giovanile salesiana di cui si onora di trasmettere i principi e gli insegnamenti.

