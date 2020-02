Canicattì, inaugurato uno sportello d’ascolto per le donne vittime di violenza

Il progetto vede coinvolte due associazioni, l’Associazione “Focus Group” Onlus di volontariato e l’Associazione “Luce Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto” che collaborano già dal 2003 e hanno lavorato costantemente per prevenire e contrastare sul tutto il territorio della Provincia di Agrigento la violenza contro le donne promuovendo numerose iniziative per la prevenzione della violenza sulle donne.

Oltre alle due associazioni “Focus Group” Onlus eLuce Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, il progetto vede coinvolti l’ASP di Agrigento, i servizi socio-sanitari e le Forze dell’ordine della provincia di Agrigento al fine di avere un sistema efficiente ed efficace per far fronte al problema della violenza, per prevenirlo e contrastarlo consolidando una Rete Antiviolenza attiva da sedici anni.

“Uno dei problemi più gravi delle donne è l’impossibilità di spostarsi in maniera autonoma da un luogo ad un altro, ha dichiarato la presidente del telefono aiuto, Antonella Gallo Carrabba. Con l’apertura dello “Sportello Ascolto” le vittime di violenza e/o maltrattamento potranno cosi avere la possibilità di avere un primo approccio con operatrici specializzate all’ascolto per poi essere successivamente prese in carico dalle operatrici esperte del centro Antiviolenza dell’associazione Luce, che è il centro di riferimento per ogni Sportello. Ciò sarà a garanzia di una positiva risoluzione della problematica.Grazie a questa possibilità le donne hanno la sicurezza di essere seguite in tutto il percorso attraverso i servizi del Centro Antiviolenza e grazie alla Rete territoriale già consolidata dall’Associazione Luce Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto””.

L’attività dello Sportello Ascolto si articolerà in un primo ascolto e accoglienza della richiesta mediante un primo colloquio con l’operatrice d’accoglienza, l’assistente sociale ed eventualmente con la psicologa. Poi si passerà all’analisi e valutazione dei casi, delle sue risorse, con il fine di . sviluppare l’autostima e solo cosi si potrà cominciare a definire il nuovo percorso di collaborazione con la referente del Centro Antiviolenza di riferimento

Lo “Sportello Ascolto per donne vittime di violenza” si trova a Canicattì presso l’ ASP Servizio Materno Infantile in Via Pietro Micca n. 9 Pal. B Piano 1 –, 0922.733647 e sarà aperto nei giorni di mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 14:00.